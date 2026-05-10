VÍDEO: Homem é resgatado após cair em córrego na Ernesto Geisel

Vinicius Costa e Vinicius Santos atualizado em 10/05/2026 às 20h22

Homem, até o momento não identificado, foi resgatado do córrego que corta a Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, pelo Corpo de Bombeiros, durante a noite deste domingo, dia 10.

Equipes foram acionados e montaram uma força-tarefa para conseguir retirar a vítima da água - cabe ressaltar que as temperaturas estão bastante baixas na cidade durante esse final de semana.

No entanto, conforme apurado pela reportagem, ainda não foi possível identificar o que poderia ter acontecido com o homem.

A Polícia Militar esteve presente no local para garantir a retirada em segurança do homem para que ele fosse encaminhado para uma unidade de saúde.

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