Jovem morre após ser atropelado por motocicleta em Naviraí

Júlio Lopes Machado, de 24 anos, morreu na última sexta-feira, dia 8, após ser vítima de atropelamento na cidade de Naviraí. Ele faleceu no momento em que era transferido para o Hospital da Vida, em Dourados.
O fato aconteceu por volta das 20h, quando Júlio caminhava pela rua Ipuitá e foi atropelado por uma motocicleta. Devido ao impacto, ele sofreu múltiplos ferimentos.
Segundo o site Tá Na Mídia Naviraí, ele foi socorrido inicialmente para o Hospital Municipal de Naviraí, mas em decorrência dos ferimentos, foi transferido para Dourados.
Ainda conforme o site, o condutor da motocicleta precisou de atendimento médico e permanece internado no Hospital de Naviraí.
O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado.Reportar Erro
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