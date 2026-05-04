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Vizinha denuncia casal por ato sexual com janela aberta em prédio no Pioneiros

Casal praticava "sexo oral" quando foi advertido pela moradora

04 maio 2026 - 10h55Vinicius Costa
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Reprodução/Internet)

Mulher, de 25 anos, procurou a delegacia na noite deste domingo, dia 3, para denunciar a vizinha e um homem que praticavam um ato sexual com a janela aberta em um dos apartamentos de um prédio, no bairro Pioneiros, em Campo Grande.

A denúncia apontava que o casal em questão estava praticando "sexo oral", situação que fez a vizinha advertir verbalmente os dois para que parassem com o ato ou fechassem a janela do apartamento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, após a chamada de atenção, o casal parou com o ato e deixou o cômodo onde estavam.

Ela relatou na delegacia que não é a primeira vez que a situação acontecesse e informou ainda que a vizinha em questão, costuma andar nua e seminua pelo apartamento, ocasião que a cena foi flagrada pelo companheiro e pela mãe da denunciante, causando constrangimento.

Diante do fato, ela procurou a delegacia de plantão para denunciar o casal, mas não tem conhecimento da identificação da mulher, porém, passou o bloco e o apartamento que ela reside.

O caso foi registrado como ato obsceno.

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