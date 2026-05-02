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Clima

Capital terá queda nas temperaturas e pode registrar frio abaixo de 10°C na próxima semana

Mudança no clima começa com chuva e avança com massa de ar frio

02 maio 2026 - 15h35Sarah Chaves
Foto: Rodrigo TammaroFoto: Rodrigo Tammaro  

A previsão do tempo para os próximos dias em Campo Grande indica mudança brusca no clima, com queda nas temperaturas e possibilidade de chuva já a partir desta semana. Os termômetros devem cair e podem chegar perto dos 10°C, segundo dados do Climatempo.

De acordo com a previsão, até quinta-feira (8) o tempo ainda segue mais quente, com máximas que podem chegar aos 32°C. A partir de sexta (9), o cenário muda, a passagem de uma frente fria traz pancadas de chuva e risco de temporais, com raios e rajadas de vento.

No sábado (10), a mudança fica mais evidente, com máxima de cerca de 20°C e mínima que pode chegar a 11°C. Já no domingo (11) e início da próxima semana, o frio ganha força, com temperaturas variando entre 11°C e 21°C, podendo cair ainda mais em alguns pontos.

Informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) apontam que, entre os dias 8 e 9 de maio, a frente fria deve provocar chuvas e tempestades em várias regiões do estado. 

Entre os dias 9 e 13, uma massa de ar frio mais intensa deve derrubar as temperaturas, com mínimas entre 11°C e 14°C no centro-sul, incluindo Campo Grande, e possibilidade de marcas abaixo dos 10°C em pontos isolados.

Ainda segundo o Cemtec, há previsão de chuva em grande parte do estado até meados de maio, com acumulados entre 20 e 50 milímetros, principalmente na região sul.
 

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