Atirador abre fogo contra veículo e uma pessoa fica ferida em Cassilândia

Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo após um atirador abrir fogo contra um carro no fim da tarde de sexta-feira (1º), na Rua José Antônio Machado, no Jardim Minas Gerais, em Cassilândia. O suspeito efetuou ao menos cinco tiros contra o veículo, onde estavam duas pessoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o alvo conduzia um Fiat Uno prata quando foi surpreendido. Um dos ocupantes foi baleado no braço esquerdo, com o projétil atravessando o membro e saindo pelas costas.

Após os disparos, o motorista deixou o local e levou o ferido até a Santa Casa de Cassilândia, onde ele recebeu atendimento médico. Não há atualização sobre o estado de saúde da vítima.

Uma testemunha relatou que, pouco antes do ataque, uma mulher havia enviado mensagens dizendo que sofria ameaças do companheiro. Em seguida, ela entrou em contato com o ex-companheiro, que decidiu ir até o endereço acompanhado do homem baleado.

Ao chegarem ao local, o suspeito teria sacado uma pistola e disparado diversas vezes contra o carro. Depois, fugiu em uma caminhonete, seguindo em direção a Paranaíba.

Equipes policiais realizaram buscas na região, mas o autor não foi localizado até o registro da ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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