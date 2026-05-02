Mulher é socorrida após ataque de pitbull do namorado dentro de residência em Dourados

Uma mulher de 48 anos foi hospitalizada após ser atacada por um cachorro da raça pitbull na manhã deste sábado (2), em Dourados. O caso foi atendido pela Polícia Militar.

Conforme dados do boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada para atender uma solicitação de socorro envolvendo uma mulher ferida dentro de uma residência.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos por um homem, morador do imóvel, que relatou ter saído para trabalhar e, posteriormente, recebido uma ligação de um vizinho informando que sua namorada havia sido atacada pelo cão, que estava sob sua responsabilidade.

Ainda segundo o relato, um vizinho abriu o portão da residência e conseguiu conter o animal, prendendo-o em uma corrente, já que o cão havia sido deixado solto nas dependências do imóvel.

Em seguida, o socorro à vítima foi iniciado pela equipe policial e, logo depois, assumido pelo Corpo de Bombeiros, que chegou ao local na sequência. A mulher foi encontrada na cozinha da residência, com diversas lesões pelo corpo, incluindo marcas de mordidas na cabeça, no braço direito, na perna direita e na região da face, especialmente no nariz. Ela foi encaminhada imediatamente ao hospital para atendimento médico.

Posteriormente, a Polícia Militar também se deslocou até a unidade de saúde para colher o depoimento da vítima após o primeiro atendimento. A mulher relatou que estava no imóvel quando, ao tentar sair, foi atacada pelo animal. Ela afirmou ainda que já havia alertado o namorado sobre o comportamento agressivo do cão e demonstrado receio de ser mordida.

Apesar dos alertas, o responsável pelo animal não teria adotado as medidas de segurança necessárias, alegando que o cachorro não atacava pessoas, o que, segundo o registro, não condiz com o ocorrido.

O namorado da vítima, que também é tutor do animal, não foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), pois permaneceu no hospital acompanhando a namorada, que não possui familiares na cidade e estava bastante lesionada.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele deve responder por omissão de cautela na guarda ou condução de animais e lesão corporal culposa.

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