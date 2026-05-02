PM conduz homem à delegacia após empurrar e derrubar mulher em Nova Alvorada do Sul

Uma mulher de 20 anos foi vítima de agressão na noite desta sexta-feira (1º), em Nova Alvorada do Sul. O suspeito, companheiro da vítima, foi detido pela Polícia Militar e o casal foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil.

Segundo divulgado pela Polícia Militar, o caso foi registrado por volta das 21h56, quando uma equipe foi acionada via central para atender uma ocorrência de violência doméstica no município, relacionada a uma situação de vias de fato entre um casal.

No local, os policiais fizeram contato com as partes envolvidas. Conforme relato da vítima, ela estava com o companheiro e uma familiar em uma conveniência e, durante o retorno para casa, o casal iniciou uma discussão no trajeto.

Em determinado momento, segundo a vítima, o autor teria arremessado o próprio aparelho celular ao solo e, em seguida, empurrado a companheira, fazendo com que ela caísse.

Ainda de acordo com as informações, uma terceira pessoa que estava presente interveio e conseguiu conter o agressor, evitando que a situação evoluísse para algo mais grave.

Diante dos fatos, autor e vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

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