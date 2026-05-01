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Perseguição em Jaraguari termina com tiros da PM e suspeito detido

Os policiais tentaram abordar um veículo Caoa Chery Tiggo 8, mas foram surpreendidos quando a condutora jogou o carro em direção à equipe

01 maio 2026 - 17h54Vinícius Santos
Grupamento Policial de Jaraguari / Foto: Ilustrativa / PMMSGrupamento Policial de Jaraguari / Foto: Ilustrativa / PMMS  

Uma abordagem da Polícia Militar terminou em perseguição e disparos de arma de fogo na tarde de quinta-feira (30), na Vila Otaviano Costa, em Jaraguari.

Conforme a ocorrência, a equipe realizava abordagem a um veículo suspeito quando a condutora teria desviado da ação policial, sendo iniciado acompanhamento. Na sequência, o automóvel foi interceptado e, durante a tentativa de fiscalização, a motorista teria investido contra os policiais com o veículo.

Diante do risco à integridade da equipe, os policiais efetuaram cerca de dez disparos contra os pneus do automóvel para conter a ação. No veículo estavam duas mulheres, um homem e três crianças. 

Mesmo após os disparos, o automóvel conseguiu fugir novamente, sendo iniciado novo acompanhamento pela MS-244. Durante a perseguição, um dos ocupantes desembarcou e correu para uma área de pastagem de uma fazenda às margens da rodovia. 

Ele foi alcançado e detido pelos policiais. Os demais ocupantes seguiram no veículo, que conseguiu se evadir. Ainda conforme a ocorrência, o suspeito detido informou que teria rompido o regime de condicional, o que teria motivado a fuga. ,

No entanto, após consulta, não foi constatado mandado de prisão em aberto até aquele momento. Ele foi encaminhado ao plantão policial, para as providências cabíveis. O caso segue sob análise da Polícia Civil.

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