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JD1TV: Dermatologia aposta em cuidado global e tecnologia para envelhecer melhor

Em entrevista ao Saúde e Bem-Estar, Laura Furlani destaca integração entre saúde, bem-estar e procedimentos estéticos

01 maio 2026 - 17h30Sarah Chaves
Entrevista com Laura Furlani, fundadora do Instituto de Dermatologia e Laser Entrevista com Laura Furlani, fundadora do Instituto de Dermatologia e Laser   (Jônatas Bis/JD1)

Durante entrevista ao programa Saúde e Bem-Estar com dr. Plácido Menezes, a dermatologista Laura Furlani, fundadora do Instituto de Dermatologia e Laser (IDL), destacou que o principal foco atual da dermatologia estética é o cuidado global que une saúde, rotina e tecnologia para envelhecer melhor, com naturalidade e sem exageros.

Segundo a médica, o conceito de beleza mudou nos últimos anos, especialmente após a pandemia, e passou a valorizar mais o equilíbrio entre bem-estar, hábitos saudáveis e intervenções estéticas planejadas. A especialista reforçou que procedimentos isolados não resolvem. “Esse cuidado hoje a gente entende que tem que ser global. Bem-estar, uma rotina saudável, pensamentos saudáveis, sono saudável e, claro, os cuidados com a pele”, afirmou. 

Laura também destacou o avanço das tecnologias, especialmente as vindas da Coreia do Sul, e citou os fios bioestimuladores de colágeno como uma das principais inovações. 

Outro ponto abordado foi a tendência de resultados mais naturais. “O belo é o natural”, resumiu.

A entrevista ainda abordou impactos do emagrecimento acelerado na pele, cuidados preventivos no dia a dia e a importância do planejamento antes de procedimentos. Confira:

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