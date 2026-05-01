Vídeo: Homem é preso após matar amiga da filha a facadas por "amor" não correspondido

Um homem de 53 anos foi preso suspeito de matar a facadas a amiga da própria filha, em Pontal, no interior de São Paulo. A prisão ocorreu cinco dias após o crime e coincidiu com a divulgação de imagens do caso, que ajudaram a reforçar a identificação do suspeito.

Cleomar Borges Gomes foi localizado em uma praça no centro de Ribeirão Preto na quarta-feira (29), onde estava desde que deixou Pontal após o ataque. Segundo a investigação, ele vinha sendo procurado desde o dia do crime e acabou encontrado durante diligências da polícia.

De acordo com a apuração, a vítima, Geniane Pereira, de 20 anos, foi atacada enquanto seguia para o trabalho ao lado da filha do suspeito. O homem teria se aproximado encapuzado e armado com uma faca, surpreendendo as duas jovens em via pública.

Mesmo sendo reconhecido, ele avançou diretamente contra Geniane e desferiu diversos golpes. A jovem foi atingida várias vezes em regiões como tórax, abdômen e pescoço. Ela chegou a ser socorrida e levada à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. O crime ocorreu na sexta-feira (24), por volta das 9h.

Durante a investigação, a polícia teve acesso a áudios enviados pelo suspeito a familiares, nos quais ele admitia que vinha seguindo a vítima e a própria filha dias antes do crime. As mensagens também indicam ameaças, o que reforça a suspeita de que o ataque foi premeditado devido a um interesse amoroso não correspondido.

A jovem, natural de Turmalina, havia se mudado recentemente para Pontal em busca de trabalho e chegou a morar na casa do suspeito junto com a amiga.

Após a prisão, Cleomar confessou o assassinato e disse estar arrependido. O caso foi registrado como feminicídio, e ele segue preso à disposição da Justiça.

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