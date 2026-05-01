Menu
Menu Busca sexta, 01 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Polícia

Polícia Rodoviária prende duas pessoas e apreende mais de 190 kg de drogas na MS-141

Conforme o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), o prejuízo estimado ao crime foi de aproximadamente R$ 606 mil e a droga teria como destino o estado de São Paulo

01 maio 2026 - 12h15Vinícius Santos
Divulgação - BPMRvDivulgação - BPMRv  

Policiais do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) prenderam duas pessoas por tráfico de drogas durante fiscalização na rodovia MS-141, em Ivinhema, em uma ação que resultou na apreensão de mais de 190 kg de entorpecentes.

De acordo com o BPMRv, a ocorrência foi registrada no dia 30 de abril de 2026, por volta das 22h07, no km 92 da rodovia, quando a equipe abordou um veículo Ford/Ecosport.

Durante a fiscalização, os policiais perceberam odor característico de maconha e nervosismo por parte do condutor. Diante da situação, foi realizada vistoria no veículo.

No interior do automóvel, foram localizados diversos fardos de substância análoga à maconha, além de tabletes de haxixe marroquino. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 191 kg de maconha e 2,35 kg de haxixe.

Conforme relato do condutor, ele teria recebido o veículo já carregado e realizaria o transporte da droga até o estado de São Paulo, mediante pagamento.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o veículo e os entorpecentes, para as providências legais cabíveis.

O prejuízo estimado ao crime foi de aproximadamente R$ 606.500,00.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
UNIMED PJ Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Faca apreendida - Foto: Divulgação
Polícia
Após fim de relacionamento, homem espera ex com faca e acaba preso em Nova Alvorada do Sul
Imagens de câmeras flaragram os delitos
Polícia
Suspeito é preso após série de furtos contra mesmo comércio em Dourados
Reprodução / Vídeo
Polícia
Câmera flagra assaltante atirando em recepcionista de motel durante crime no Nova Lima
Delegacia de Nova Andradina - Foto: PCMS
Interior
Mulher discute com o marido e acaba agredida pelo cunhado em Nova Andradina
Foto: Corpo de Bombeiros
Polícia
Carreta carregada com minério pega fogo na BR-262 em Aquidauana
O caso ocorreu durante Operação ARGOS III
Polícia
Homem é morto após reagir a abordagem policial em Aparecida do Taboado
Polícia Militar Ambiental (BPMA) - Foto: Ilustrativa
Polícia
Dois homens são presos em flagrante por pesca ilegal em Dourados
Corpo de psicólogo é encontrado no rio após desaparecimento em Fátima do Sul
Polícia
Corpo de psicólogo é encontrado no rio após desaparecimento em Fátima do Sul
Caso foi investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul
Interior
Mulher é presa após esfaquear marido e tentar contra a própria vida em Nova Alvorada do Sul
Ação da Força Tática - Foto: Divulgação
Polícia
Uso de carro de aplicativo no tráfico termina com prisão de casal em Campo Grande

Mais Lidas

Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Morre bebê de 1 ano que foi vítima de maus-tratos e estupro em Campo Grande
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
Protesto - Foto: Sarah Chaves
Política
Trans e travestis se manifestam contra lei sobre uso de banheiros na Capital
Jornalista Sérgio Pereira Bittencourt - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Trânsito
Jornalista morre após grave acidente entre motos em Campo Grande