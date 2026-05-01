Polícia Rodoviária prende duas pessoas e apreende mais de 190 kg de drogas na MS-141

Policiais do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) prenderam duas pessoas por tráfico de drogas durante fiscalização na rodovia MS-141, em Ivinhema, em uma ação que resultou na apreensão de mais de 190 kg de entorpecentes.

De acordo com o BPMRv, a ocorrência foi registrada no dia 30 de abril de 2026, por volta das 22h07, no km 92 da rodovia, quando a equipe abordou um veículo Ford/Ecosport.

Durante a fiscalização, os policiais perceberam odor característico de maconha e nervosismo por parte do condutor. Diante da situação, foi realizada vistoria no veículo.

No interior do automóvel, foram localizados diversos fardos de substância análoga à maconha, além de tabletes de haxixe marroquino. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 191 kg de maconha e 2,35 kg de haxixe.

Conforme relato do condutor, ele teria recebido o veículo já carregado e realizaria o transporte da droga até o estado de São Paulo, mediante pagamento.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o veículo e os entorpecentes, para as providências legais cabíveis.

O prejuízo estimado ao crime foi de aproximadamente R$ 606.500,00.

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