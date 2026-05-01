Homem é morto após reagir a abordagem policial em Aparecida do Taboado

Um homem identificado como Elisson F.S., de 24 anos, morreu após trocar tiros com policiais civis durante uma operação na tarde de quarta-feira (30), no bairro Vila Dourado, em Aparecida do Taboado.

A ação fazia parte de um desdobramento da operação “Argos III”, que busca investigar crimes recentes na cidade e conter a atuação de grupos criminosos.

Segundo a Polícia Civil, Elisson foi localizado dentro de uma casa e estava armado com um revólver. Ao perceber a chegada dos policiais, ele teria reagido, dando início a uma troca de tiros. O homem foi baleado, chegou a ser socorrido pela própria equipe e levado ao hospital, mas não resistiu.

Na casa, os policiais encontraram um revólver calibre .32, munições, cerca de 300 gramas de maconha e duas motocicletas que, segundo a investigação, teriam sido usadas em crimes na região. Uma delas estava com sinais de adulteração.

De acordo com a polícia, os casos investigados podem ter ligação com disputas entre grupos rivais, o que teria motivado ataques recentes em Aparecida do Taboado e também em Paranaíba.

O local passou por perícia, e o caso foi registrado como morte após intervenção policial, além de porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

As investigações continuam para esclarecer a participação do homem em outros crimes e atentados em Aparecida do Taboado e Paranaíba.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também