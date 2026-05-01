Corpo de psicólogo é encontrado no rio após desaparecimento em Fátima do Sul

O sepultamento do psicólogo Osvaldo Andrade acontece na manhã desta sexta-feira (1º), em Fátima do Sul, após o velório iniciado ainda na noite de quinta-feira (30), reunindo familiares e amigos.

Osvaldo foi encontrado sem vida na tarde de quinta-feira (30), no Rio Dourados, após desaparecer no dia anterior. Ele foi visto por pescadores sendo arrastado pela correnteza por volta das 11h de quarta-feira.

As buscas começaram no mesmo dia com atuação do Corpo de Bombeiros, que fez varreduras na região. O corpo foi localizado a cerca de 5 quilômetros da ponte onde um tênis da vítima havia sido encontrado, nas proximidades da chamada “Ilha do Seu Nego”.

Após o resgate, a identidade foi confirmada pelas equipes no local.

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