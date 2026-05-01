Mulher é encontrada morta com ferimentos e cabelo arrancado; marido é preso em flagrante

O casal vivia um relacionamento conturbado na zona rural de Mundo Novo

01 maio 2026 - 08h52Sarah Chaves    atualizado em 01/05/2026 às 08h52
Foto: Francisco Maranata  

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a esposa, Zelita Rodrigues de Souza, de 48 anos, encontrada morta dentro de casa na tarde de quinta-feira (30), no Porto Isabel, zona rural de Mundo Novo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado primeiro, mas, ao chegar ao local, a vítima já estava sem vida. Em seguida, a Polícia Militar foi chamada e fez o atendimento inicial da ocorrência. Depois, equipes da Polícia Civil assumiram o caso e iniciaram os levantamentos na casa.

Zelita foi encontrada sobre a cama com sinais claros de violência, como ferimentos na nuca e parte do cabelo arrancado, o que descartou, de imediato, a hipótese de morte natural.

O suspeito, Vicente Asuncion Vidal Gonzalez, marido da vítima, foi detido no local. Segundo a polícia, ele estava embriagado e disse que dormia quando encontrou a esposa sem vida. Ele nega o crime.

Ainda conforme as primeiras informações, o casal vivia um relacionamento conturbado, com discussões frequentes, e vinha consumindo bebida alcoólica nos últimos dias.

Diante dos indícios encontrados, Vicente foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Mundo Novo, onde segue à disposição da Justiça.

O caso é investigado como feminicídio, e a Polícia Civil continua apurando as circunstâncias do crime.

Leia Também

Ação da Força Tática - Foto: Divulgação
Polícia
Uso de carro de aplicativo no tráfico termina com prisão de casal em Campo Grande
Foto: Google Maps
Polícia
Funcionária é baleada durante roubo em motel no Coronel Antonino
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Mulher é agredida e tem celular roubado no Jardim Los Angeles
Imagem ilustrativa
Polícia
Ex-detento sofre atentado a tiros e é socorrido por populares na Capital
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo Goes aponta 'perseguição' da PMMS, mas continua condenado por constrangimento ilegal
Operação ocorreu em cidades do leste de MS
Polícia
Operação da PC e PM prende acusado de tentar matar jovem em MS
Mulher já estava sendo investigada por tráfico de drogas
Polícia
Mulher é presa por tráfico e extorsão de usuários em Bataguassu
Operação aconteceu no Paraná, mas provas foram feitas em Campo Grande
Polícia
Operação apura fraude em concurso da PF com prova em Campo Grande
Júlia Prado estava internada no Rio de Janeiro
Polícia
Aquidauanense morre após dias internada por acidente no RJ
Vítima teria desaparecido no dia 29 de abril
Polícia
Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido no Rio Dourados

Mais Lidas

Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Morre bebê de 1 ano que foi vítima de maus-tratos e estupro em Campo Grande
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
Protesto - Foto: Sarah Chaves
Política
Trans e travestis se manifestam contra lei sobre uso de banheiros na Capital
Jornalista Sérgio Pereira Bittencourt - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Trânsito
Jornalista morre após grave acidente entre motos em Campo Grande