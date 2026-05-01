Mulher é encontrada morta com ferimentos e cabelo arrancado; marido é preso em flagrante

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a esposa, Zelita Rodrigues de Souza, de 48 anos, encontrada morta dentro de casa na tarde de quinta-feira (30), no Porto Isabel, zona rural de Mundo Novo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado primeiro, mas, ao chegar ao local, a vítima já estava sem vida. Em seguida, a Polícia Militar foi chamada e fez o atendimento inicial da ocorrência. Depois, equipes da Polícia Civil assumiram o caso e iniciaram os levantamentos na casa.
Zelita foi encontrada sobre a cama com sinais claros de violência, como ferimentos na nuca e parte do cabelo arrancado, o que descartou, de imediato, a hipótese de morte natural.
O suspeito, Vicente Asuncion Vidal Gonzalez, marido da vítima, foi detido no local. Segundo a polícia, ele estava embriagado e disse que dormia quando encontrou a esposa sem vida. Ele nega o crime.
Ainda conforme as primeiras informações, o casal vivia um relacionamento conturbado, com discussões frequentes, e vinha consumindo bebida alcoólica nos últimos dias.
Diante dos indícios encontrados, Vicente foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Mundo Novo, onde segue à disposição da Justiça.
O caso é investigado como feminicídio, e a Polícia Civil continua apurando as circunstâncias do crime.