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Câmera flagra assaltante atirando em recepcionista de motel durante crime no Nova Lima

Equipe da Força Tática da 11ª CIPM realizou rondas na região na tentativa de localizar a suspeita, porém ela não foi encontrada

01 maio 2026 - 13h33Vinícius Santos
Reprodução / VídeoReprodução / Vídeo  

Câmera de segurança registrou o momento em que uma assaltante atira contra a recepcionista de um motel, de 50 anos, durante um crime ocorrido na madrugada desta sexta-feira (1º), na região do bairro Nova Lima, em Campo Grande.

As imagens, divulgadas pelo site Nova Lima News, mostram toda a ação da criminosa na recepção do estabelecimento. Durante a abordagem, a suspeita efetua o disparo contra a vítima e, em seguida, leva cerca de R$ 35 em dinheiro, fugindo logo na sequência.

A recepcionista foi atingida na região do tórax. Mesmo ferida, ela permaneceu consciente e recebeu atendimento após o ocorrido. Equipe da Força Tática da 11ª CIPM realizou rondas na região na tentativa de localizar a suspeita, porém ela não foi encontrada.

A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal, que realizou os levantamentos técnicos no local. As informações coletadas devem auxiliar nas investigações que agora seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.

Vídeo: 


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