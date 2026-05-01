Em mensagem, Riedel celebra Dia do Trabalhador e crescimento de MS

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), publicou nesta sexta-feira (1º), Dia do Trabalhador, uma mensagem destacando o papel da população no crescimento do Estado e agradecendo pela dedicação dos sul-mato-grossenses.

Na fala, Riedel ressaltou que o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul está diretamente ligado ao trabalho da população nos 79 municípios. Segundo ele, o Estado vem crescendo acima da média nacional e tem registrado avanço na renda e nas oportunidades.

“Hoje é o Dia do Trabalhador, e quero deixar um abraço carinhoso a todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado. A gente tem percorrido uma trajetória de desenvolvimento e crescimento, construída à base do trabalho”, afirmou.

O governador também destacou indicadores econômicos e sociais, como o aumento da renda média e a mobilidade social. “Nosso Estado cresce a um ritmo muito acima da média nacional, cria oportunidades e melhora a vida das pessoas. Somos o primeiro colocado no Brasil em mobilidade social, o que mostra a oportunidade gerada para quem trabalha”, disse.

Ao final, Riedel agradeceu e parabenizou os trabalhadores.

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