Polícia apreende agrotóxicos sem registro e contrabando durante abordagem em Fátima do Sul

A Força Tática do 14º Batalhão de Polícia Militar apreendeu, na manhã da quinta-feira (30), uma grande quantidade de agrotóxicos irregulares e produtos de origem estrangeira introduzidos ilegalmente no país durante ação na Rodovia MS-276, nas proximidades do trevo da 10ª Linha, em Fátima do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 12h33. Durante a operação, os militares abordaram dois veículos ocupados por três indivíduos. Na vistoria, foram encontrados diversos produtos sem registro e sem autorização para comercialização no Brasil.

Entre os materiais apreendidos estão 232 pacotes de inseticida RHINO 75, totalizando 46,4 kg, além de 15 pacotes de inseticida CHD’s, somando 15 kg. Também foram recolhidas quatro unidades de whisky da marca Jack Daniel’s, 17 cigarros eletrônicos, três aparelhos celulares e R$ 653 em dinheiro.

Os veículos utilizados no transporte — um Fiat Uno Mille Way e um VW Gol — também foram apreendidos. Diante da situação, os envolvidos foram detidos e encaminhados, junto com o material apreendido, para a Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde o caso segue sob investigação e as providências legais serão adotadas.

Segundo a Polícia Militar, o prejuízo estimado ao crime chega a aproximadamente R$ 118.653,00.

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