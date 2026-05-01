Rapaz é detido em Rochedo após fuga da PM, sem CNH e com motocicleta adulterada

Um rapaz de 20 anos foi detido na madrugada desta sexta-feira (1º), em Rochedo, durante uma ação da Polícia Militar, suspeito de envolvimento com adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Segundo o boletim de ocorrência, durante patrulhamento ostensivo por volta das 03h20, a equipe da Polícia Militar avistou uma motocicleta cujo condutor, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga em alta velocidade.

Diante da atitude suspeita, os policiais deram ordem de parada, que foi acatada. Na abordagem, o condutor se identificou, porém informou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem portar a documentação do veículo.

Durante checagem da placa instalada na motocicleta junto ao sistema informatizado, foi constatado que ela pertencia a outro veículo. Em continuidade à verificação, os policiais realizaram consulta pelo número do chassi, sendo identificado que se tratava de uma motocicleta ano 2012, de cor vermelha, com divergência nos sinais identificadores.

Questionado sobre a origem do veículo, o jovem relatou tê-lo adquirido pelo valor de R$ 1.500,00 e afirmou ter conhecimento de que a motocicleta não possuía documentação regular.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e encaminhado para perícia técnica, que deve confirmar eventual adulteração de sinais identificadores. O caso foi registrado e segue para as providências legais cabíveis.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também