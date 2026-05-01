Menu
Menu Busca sexta, 01 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Interior

Rapaz é detido em Rochedo após fuga da PM, sem CNH e com motocicleta adulterada

Questionado sobre a origem do veículo, o jovem relatou tê-lo adquirido pelo valor de R$ 1.500,00 e afirmou ter conhecimento de que a motocicleta não possuía documentação regular

01 maio 2026 - 14h54Vinícius Santos
Foto: Divulgação Foto: Divulgação  

Um rapaz de 20 anos foi detido na madrugada desta sexta-feira (1º), em Rochedo, durante uma ação da Polícia Militar, suspeito de envolvimento com adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Segundo o boletim de ocorrência, durante patrulhamento ostensivo por volta das 03h20, a equipe da Polícia Militar avistou uma motocicleta cujo condutor, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga em alta velocidade.

Diante da atitude suspeita, os policiais deram ordem de parada, que foi acatada. Na abordagem, o condutor se identificou, porém informou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem portar a documentação do veículo.

Durante checagem da placa instalada na motocicleta junto ao sistema informatizado, foi constatado que ela pertencia a outro veículo. Em continuidade à verificação, os policiais realizaram consulta pelo número do chassi, sendo identificado que se tratava de uma motocicleta ano 2012, de cor vermelha, com divergência nos sinais identificadores.

Questionado sobre a origem do veículo, o jovem relatou tê-lo adquirido pelo valor de R$ 1.500,00 e afirmou ter conhecimento de que a motocicleta não possuía documentação regular.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e encaminhado para perícia técnica, que deve confirmar eventual adulteração de sinais identificadores. O caso foi registrado e segue para as providências legais cabíveis.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
UNIMED PJ Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Grupamento Policial de Jaraguari / Foto: Ilustrativa / PMMS
Polícia
Perseguição em Jaraguari termina com tiros da PM e suspeito detido
Foto: Divulgação
Polícia
Polícia apreende agrotóxicos sem registro e contrabando durante abordagem em Fátima do Sul
Delegacia de Nova Andradina - Foto: PCMS
Interior
Mulher discute com o marido e acaba agredida pelo cunhado em Nova Andradina
Divulgação - BPMRv
Polícia
Polícia Rodoviária prende duas pessoas e apreende mais de 190 kg de drogas na MS-141
Polícia Militar Ambiental (BPMA) - Foto: Ilustrativa
Polícia
Dois homens são presos em flagrante por pesca ilegal em Dourados
Caso foi investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul
Interior
Mulher é presa após esfaquear marido e tentar contra a própria vida em Nova Alvorada do Sul
Erro na denúncia faz TJMS derrubar condenação de 26 anos por estupro de vulnerável em MS
Justiça
Erro na denúncia faz TJMS derrubar condenação de 26 anos por estupro de vulnerável em MS
Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Justiça
TJ nega absolvição e mantém 23 anos de prisão para homem por estupro em Bataguassu
Divulgação / PMMS
Interior
Homem é preso em Nova Alvorada do Sul suspeito de crime sexual contra menor
Mais de 1,5 tonelada de carne imprópria para merenda escolar é apreendida e motorista é preso em MS
Interior
Mais de 1,5 tonelada de carne imprópria para merenda escolar é apreendida e motorista é preso em MS

Mais Lidas

Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Morre bebê de 1 ano que foi vítima de maus-tratos e estupro em Campo Grande
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
Protesto - Foto: Sarah Chaves
Política
Trans e travestis se manifestam contra lei sobre uso de banheiros na Capital
Jornalista Sérgio Pereira Bittencourt - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Trânsito
Jornalista morre após grave acidente entre motos em Campo Grande