Homem é preso em Nova Alvorada do Sul suspeito de crime sexual contra menor

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na noite de terça-feira (28) em Nova Alvorada do Sul. O suspeito é investigado por importunação sexual e atos libidinosos contra uma adolescente de 15 anos. A prisão foi realizada por policiais militares.

Conforme o relato divulgado pela corporação, o suspeito teria aproveitado a proximidade com a vizinha — a vítima — para forçar contatos físicos sem consentimento. As investidas teriam ocorrido na residência da adolescente e no interior de um caminhão.

A menor relatou às autoridades que foi segurada à força e que o suspeito passou as mãos em seu corpo sem autorização. Após o ocorrido, a adolescente conseguiu acionar a polícia.

Os militares localizaram o suspeito em frente à sua casa, onde ele foi detido. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A genitora da menor acompanhou a vítima durante todo o procedimento.

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