Menu
Menu Busca quarta, 29 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Guariroba Canais digitais Abr26
Interior

Homem é preso em Nova Alvorada do Sul suspeito de crime sexual contra menor

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil

29 abril 2026 - 08h54Vinícius Santos
Divulgação / PMMSDivulgação / PMMS  

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na noite de terça-feira (28) em Nova Alvorada do Sul. O suspeito é investigado por importunação sexual e atos libidinosos contra uma adolescente de 15 anos. A prisão foi realizada por policiais militares.

Conforme o relato divulgado pela corporação, o suspeito teria aproveitado a proximidade com a vizinha — a vítima — para forçar contatos físicos sem consentimento. As investidas teriam ocorrido na residência da adolescente e no interior de um caminhão.

A menor relatou às autoridades que foi segurada à força e que o suspeito passou as mãos em seu corpo sem autorização. Após o ocorrido, a adolescente conseguiu acionar a polícia. 

Os militares localizaram o suspeito em frente à sua casa, onde ele foi detido. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A genitora da menor acompanhou a vítima durante todo o procedimento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mais de 1,5 tonelada de carne imprópria para merenda escolar é apreendida e motorista é preso em MS
Interior
Mais de 1,5 tonelada de carne imprópria para merenda escolar é apreendida e motorista é preso em MS
Prova Enade
Oportunidade
TJMS oferece oportunidade de estágio para acadêmicos de Direito em Glória de Dourados
Divulgação - PMMS
Polícia
Polícia Militar apreende carga de drogas avaliada em mais de R$ 6 milhões em Deodápolis
Após confronto com indígenas, PM reforça policiamento em fazenda e mantém operação em Amambai
Interior
Após confronto com indígenas, PM reforça policiamento em fazenda e mantém operação em Amambai
Divulgação / PMMS
Polícia
Tentativa de fuga termina com prisão de homem armado em Nova Alvorada do Sul
Menina sofria violência sexual - (Foto: Ilustrativa / EyeEm / Freepik)
Justiça
Tribunal de Justiça de MS mantém 37 anos de prisão a pai por estupro de filha
Dupla encapuzada invade residência e mata jovem a tiros em Costa Rica
Interior
Dupla encapuzada invade residência e mata jovem a tiros em Costa Rica
Imagem Ilustrativa
Interior
Menina é estuprada enquanto voltava da escola em MS
Idoso de bicicleta sofre fratura exposta após ser atropelado por moto em Corumbá
Interior
Idoso de bicicleta sofre fratura exposta após ser atropelado por moto em Corumbá
Apenas um motociclista foi socorrido em estado grave
Interior
Jovem é socorrido inconsciente após acidente entre motos e carro em Corumbá

Mais Lidas

Protesto - Foto: Sarah Chaves
Política
Trans e travestis se manifestam contra lei sobre uso de banheiros na Capital
Residencial fica na região norte - Foto: Reprodução / Comunicação da Agehab
Cidade
Agehab publica resultado com 80 famílias pré-selecionadas no Residencial Nova Bahia
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Padrasto sai algemado em Campo Grande sob suspeita de estupro de menino de 1 ano