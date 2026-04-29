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PM intercepta Belina e prende suspeito de furto em Campo Grande

Em entrevista com os policiais, o suspeito confessou a autoria do furto e informou que os objetos subtraídos estariam na residência de um terceiro

29 abril 2026 - 09h50Vinícius Santos
Belina apreendida - Foto: WhatsApp / JD1Belina apreendida - Foto: WhatsApp / JD1  

A Polícia Militar prendeu um homem, de 47 anos, suspeito de furto a uma residência no bairro Vila Planalto, em Campo Grande. A ação foi realizada por equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM), que localizaram o suspeito já na região central da cidade, conduzindo o veículo apontado como utilizado no crime.

Conforme dados policiais, a ocorrência teve início após a corporação tomar conhecimento do furto em uma residência. Durante as diligências iniciais, foi verificado que um veículo Ford Belina, de cor prata, havia sido visto na cena do crime, conforme imagens de câmeras de segurança.

Durante patrulhamento na área central, com o objetivo de coibir furtos e roubos, a equipe policial avistou o veículo na rua Treze de Maio, esquina com a travessa Coronel Mário Pinto Peixoto. Diante da semelhança com as características repassadas, foi realizada a abordagem.

Em entrevista com os policiais, o suspeito confessou a autoria do furto e informou que os objetos subtraídos estariam na residência de um terceiro, no bairro Jardim Colibri.

Com apoio policial, as equipes foram até o endereço na rua Mestre Estanislau Pannatier, onde foi feito contato com o morador. No local, foram encontrados os objetos, uma televisão de 32 polegadas, um compressor de ar e um motor de popa da marca Yamaha.

O morador da residência relatou aos policiais que apenas armazenou os itens, afirmando que o suspeito teria dito que retornaria para buscá-los. Diante da situação, o suspeito foi encaminhado ao Centro Integrado de Polícia Especializada (CEPOL). 

O veículo Ford Belina também foi apreendido.

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