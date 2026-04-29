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PF mira grupo que transportava cocaína da Bolívia e bloqueia R$ 4 milhões em MS

Investigação aponta transporte de mais de meia tonelada de cocaína

29 abril 2026 - 10h38Vinicius Costa
Arma apreendida durante a operaçãoArma apreendida durante a operação   (Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), a Operação Fidelis para desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e outros crimes, com atuação em diferentes estados do país. A ação ocorreu em Três Lagoas (MS), onde foram cumpridos mandados judiciais contra suspeitos de integrar o grupo.

Ao todo, foram executados 10 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, além de medidas de bloqueio e sequestro de bens autorizadas pela Justiça Estadual. A investigação aponta que a organização atuava de forma estruturada no transporte de cocaína, utilizando uma rede logística e financeira considerada complexa.

As medidas patrimoniais resultaram no bloqueio de cerca de R$ 4 milhões em bens e valores, com o objetivo de enfraquecer financeiramente o grupo e interromper suas atividades ilícitas. Segundo a Polícia Federal, a descapitalização é uma das estratégias para combater organizações criminosas dessa natureza.

As apurações indicam que o grupo tem ligação com o transporte de mais de meia tonelada de drogas oriundas da Bolívia, destinadas a grandes centros urbanos. Três Lagoas era usada como ponto estratégico para armazenamento, fracionamento e redistribuição dos entorpecentes.

De acordo com a PF, a organização tinha base familiar e era marcada por forte relação de lealdade entre os integrantes, inclusive entre dois irmãos que estão entre os presos. Os investigados permanecem à disposição da Justiça, e o material apreendido será analisado para aprofundar as investigações.

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