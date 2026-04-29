Menu
Menu Busca quarta, 29 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Justiça

Julgamento de acusado de matar homem a tiros no Los Angeles é adiado

A sessão, que estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira (29), foi remarcada para a primeira quinzena de junho

29 abril 2026 - 10h54Vinícius Santos
Ele foi assassinado no meio da ruaEle foi assassinado no meio da rua   (Foto: Reprodução)

O júri popular de Tiago de Almeida Conceição, conhecido como “Macaco”, foi adiado após a defesa apresentar atestados médicos. A sessão, que estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira (29), foi remarcada para a primeira quinzena de junho. 

 

A redesignação da sessão de julgamento foi deferida pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, presidente da 2ª Vara do Tribunal do Júri, após a análise dos documentos e das justificativas apresentadas pela defesa.

 

Tiago é acusado de matar a tiros Jeferson Fiori da Silva Ferrari, crime ocorrido em 10 de junho de 2025, em via pública no Jardim Los Angeles. De acordo com a investigação, o homicídio foi registrado por câmeras de segurança instaladas nas proximidades da rua Coronel Moreira César, que teriam captado o momento em que o réu chega de motocicleta, surpreende a vítima e efetua os disparos.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) sustenta a tese de que o crime foi cometido por motivo torpe, apontando que a motivação estaria relacionada a um desentendimento anterior envolvendo dívidas de drogas.

Durante o processo, o acusado confessou a autoria do crime em depoimento à Justiça. Em seu relato, afirmou:, “Eu confesso esse crime”. Ele também declarou que teria sido agredido pela vítima e por um terceiro no dia do ocorrido. 

Sobre a ação, afirmou, “no calor do momento... Acertei 3 tiros nele. Puxei o gatilho sem parar. Eram 5 munições no revólver, eu atirei todas”. Com o adiamento, o julgamento agora aguarda nova data.

Vídeo da ação: 


JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação
Polícia
Procurado por homicídio no estado de Mato Grosso é preso em distrito de Rio Brilhante
Projeto segue para sanção do Lula
Justiça
Senado aprova cadastro de condenados por violência contra mulher
Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Justiça
Loja de utilidades é condenada a pagar R$ 5,1 mil após abordagem indevida a cliente na Capital
Imagem da urna eleitoral eletrônica
Justiça
TSE celebra 30 anos da urna eletrônica com evento aberto ao público em Brasília
Miguel faleceu no acidente de trânsito
Justiça
Justiça nega soltar motorista acusado de acidente que matou criança e idosa na Capital
Prova Enade
Oportunidade
TJMS oferece oportunidade de estágio para acadêmicos de Direito em Glória de Dourados
Residencial fica na região norte - Foto: Reprodução / Comunicação da Agehab
Cidade
Agehab publica resultado com 80 famílias pré-selecionadas no Residencial Nova Bahia
Urna eletrônica
Justiça
Apenas 3% de presos provisórios conseguiram votar nas últimas eleições
Protesto - Foto: Sarah Chaves
Política
Trans e travestis se manifestam contra lei sobre uso de banheiros na Capital
Imagem de agentes da Polícia Federal
Polícia
PF cumpre mandados em MS e outros estados em ofensiva contra abuso de crianças

Mais Lidas

Protesto - Foto: Sarah Chaves
Política
Trans e travestis se manifestam contra lei sobre uso de banheiros na Capital
Residencial fica na região norte - Foto: Reprodução / Comunicação da Agehab
Cidade
Agehab publica resultado com 80 famílias pré-selecionadas no Residencial Nova Bahia
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Padrasto sai algemado em Campo Grande sob suspeita de estupro de menino de 1 ano