Julgamento de acusado de matar homem a tiros no Los Angeles é adiado

O júri popular de Tiago de Almeida Conceição, conhecido como “Macaco”, foi adiado após a defesa apresentar atestados médicos. A sessão, que estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira (29), foi remarcada para a primeira quinzena de junho.

A redesignação da sessão de julgamento foi deferida pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, presidente da 2ª Vara do Tribunal do Júri, após a análise dos documentos e das justificativas apresentadas pela defesa.

Tiago é acusado de matar a tiros Jeferson Fiori da Silva Ferrari, crime ocorrido em 10 de junho de 2025, em via pública no Jardim Los Angeles. De acordo com a investigação, o homicídio foi registrado por câmeras de segurança instaladas nas proximidades da rua Coronel Moreira César, que teriam captado o momento em que o réu chega de motocicleta, surpreende a vítima e efetua os disparos.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) sustenta a tese de que o crime foi cometido por motivo torpe, apontando que a motivação estaria relacionada a um desentendimento anterior envolvendo dívidas de drogas.

Durante o processo, o acusado confessou a autoria do crime em depoimento à Justiça. Em seu relato, afirmou:, “Eu confesso esse crime”. Ele também declarou que teria sido agredido pela vítima e por um terceiro no dia do ocorrido.

Sobre a ação, afirmou, “no calor do momento... Acertei 3 tiros nele. Puxei o gatilho sem parar. Eram 5 munições no revólver, eu atirei todas”. Com o adiamento, o julgamento agora aguarda nova data.

Vídeo da ação:

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