TSE celebra 30 anos da urna eletrônica com evento aberto ao público em Brasília

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza no dia 4 de maio, às 14h30, um evento aberto ao público para celebrar os 30 anos da urna eletrônica no Brasil. A programação acontece no Auditório 1 da sede do Tribunal, em Brasília, até 17h.

Criada pela Justiça Eleitoral e utilizada pela primeira vez em 1996, a urna eletrônica marcou a modernização do processo eleitoral brasileiro, ao substituir o voto em papel e agilizar a apuração dos resultados. Ao longo das três décadas, o sistema passou por atualizações tecnológicas e auditorias contínuas.

A iniciativa tem como objetivo reforçar a transparência das eleições e ampliar o conhecimento da população sobre o funcionamento do sistema eletrônico de votação, além de enfrentar a desinformação sobre o processo eleitoral.

Programação

O evento contará com apresentação especial voltada à comunicação acessível sobre o processo eleitoral. Também será realizado o painel “Tudo sobre a Urna Eletrônica”, com explicações sobre o funcionamento do equipamento e seus mecanismos de segurança.

Outra atividade prevista é a exposição “Caminho do Voto”, que reunirá simulações de votação, totens digitais e recursos interativos, como quizzes educativos. Após a programação no TSE, a mostra deve circular por outras instituições e escolas.

O Tribunal também prevê ações educativas voltadas a estudantes, com produção de materiais didáticos e atividades pedagógicas sobre o sistema eleitoral brasileiro.

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