Menu
Menu Busca terça, 28 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Guariroba Canais digitais Abr26
Justiça

TSE celebra 30 anos da urna eletrônica com evento aberto ao público em Brasília

A iniciativa tem como objetivo reforçar a transparência das eleições e ampliar o conhecimento da população sobre o funcionamento do sistema eletrônico de votação

28 abril 2026 - 14h11Vinícius Santos
Imagem da urna eleitoral eletrônicaImagem da urna eleitoral eletrônica   (Foto Nelson Jr./ASICS/TSE)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza no dia 4 de maio, às 14h30, um evento aberto ao público para celebrar os 30 anos da urna eletrônica no Brasil. A programação acontece no Auditório 1 da sede do Tribunal, em Brasília, até 17h.

Criada pela Justiça Eleitoral e utilizada pela primeira vez em 1996, a urna eletrônica marcou a modernização do processo eleitoral brasileiro, ao substituir o voto em papel e agilizar a apuração dos resultados. Ao longo das três décadas, o sistema passou por atualizações tecnológicas e auditorias contínuas.

A iniciativa tem como objetivo reforçar a transparência das eleições e ampliar o conhecimento da população sobre o funcionamento do sistema eletrônico de votação, além de enfrentar a desinformação sobre o processo eleitoral.

Programação

O evento contará com apresentação especial voltada à comunicação acessível sobre o processo eleitoral. Também será realizado o painel “Tudo sobre a Urna Eletrônica”, com explicações sobre o funcionamento do equipamento e seus mecanismos de segurança.

Outra atividade prevista é a exposição “Caminho do Voto”, que reunirá simulações de votação, totens digitais e recursos interativos, como quizzes educativos. Após a programação no TSE, a mostra deve circular por outras instituições e escolas.

O Tribunal também prevê ações educativas voltadas a estudantes, com produção de materiais didáticos e atividades pedagógicas sobre o sistema eleitoral brasileiro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Miguel faleceu no acidente de trânsito
Justiça
Justiça nega soltar motorista acusado de acidente que matou criança e idosa na Capital
Prova Enade
Oportunidade
TJMS oferece oportunidade de estágio para acadêmicos de Direito em Glória de Dourados
Residencial fica na região norte - Foto: Reprodução / Comunicação da Agehab
Cidade
Agehab publica resultado com 80 famílias pré-selecionadas no Residencial Nova Bahia
Urna eletrônica
Justiça
Apenas 3% de presos provisórios conseguiram votar nas últimas eleições
Protesto - Foto: Sarah Chaves
Política
Trans e travestis se manifestam contra lei sobre uso de banheiros na Capital
Imagem de agentes da Polícia Federal
Polícia
PF cumpre mandados em MS e outros estados em ofensiva contra abuso de crianças
Como ficou a moto - Foto: Reprodução
Justiça
Julgamento de colombiano por morte no trânsito é remarcado após pedido da defesa
No dia do crime, réu precisou de socorro
Justiça
Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes pega 4 anos de prisão
Ministro-relator Alexandre de Moraes -
Justiça
Moraes manda demitir policiais condenados por tortura e reafirma entendimento do STF
Menina sofria violência sexual - (Foto: Ilustrativa / EyeEm / Freepik)
Justiça
Tribunal de Justiça de MS mantém 37 anos de prisão a pai por estupro de filha

Mais Lidas

Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Local da ocorrência - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Homem morto em confronto com a PM no Jardim Noroeste tinha anotações policiais
Imagem Ilustrativa
Interior
Menina é estuprada enquanto voltava da escola em MS