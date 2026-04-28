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Justiça

Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes pega 4 anos de prisão

O episódio aconteceu no dia 26 de novembro do ano passado

28 abril 2026 - 07h10Vinicius Costa
No dia do crime, réu precisou de socorroNo dia do crime, réu precisou de socorro   ((Reprodução/Instagram/@campograndemilgrau))

Gleindon Barbosa da Silva, de 33 anos, foi condenado a uma pena de 4 anos e 10 meses, após cometer uma tentativa de estupro contra uma corredora no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O episódio aconteceu no dia 26 de novembro do ano passado, a ocasião, a vítima praticava corrida quando foi surpreendida pelo réu, que a atacou e simulou estar armado como forma de coagi-la e ameaçá-la.

Conforme narrado na denúncia do MPMS, assinada pelo Promotor de Justiça Marcelo Ely, após conseguir se desvencilhar do agressor, a vítima fugiu em direção à rua, momento em que o acusado pegou um pedaço de madeira do chão e passou a persegui-la, tentando levá-la para uma área de mata próxima.

A agressão só cessou porque a vítima pediu socorro a ciclistas que transitavam pelo local, o que levou à intervenção de populares. A Justiça acolheu a tese do MPMS e condenou o réu.

A pena-base foi fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão, sendo posteriormente aplicada a atenuante da confissão parcial e a causa de diminuição pela tentativa, resultando na pena definitiva de 4 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

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