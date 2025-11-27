Menu
Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes invadiu Secretaria de Saúde

Ele foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de estupro

27 novembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Suspeito foi detido e socorridoSuspeito foi detido e socorrido   (Reprodução/Instagram/@campograndemilgrau)
O homem, de 33 anos, que tentou atacar sexualmente uma corredora no Parque dos Poderes, na manhã desta quarta-feira, dia 26, tentou se esconder em uma mata, mas acabou por invadir a Secretaria de Estado de Saúde.

Apesar da tentativa e também por quebrar a vidraça do espaço, ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar pelo crime de tentativa de estupro.

O relato foi detalhado pelo perfil @campograndemilgrau. Pessoas teriam dito que a vítima atacada gritou para escapar das garras do autor e consequentemente, outros corredores passaram a perseguir o suspeito.

Na tentativa de se esconder na mata, ele invadiu uma sala da Secretaria de Estado de Saúde e quebrou a vidraça do espaço, onde acabou se ferindo.

Na imagem compartilhada, a sala ficou toda revirada e com marcas de sangue, onde foi necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros.

