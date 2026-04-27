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Suspeita de desviar R$ 40 mil, campo-grandense reaparece em SC

Karyn, além de ser acusada de desviar a quantia da unidade de ensino, lutava contra o vício do 'jogo do tigrinho'

27 abril 2026 - 11h54Vinicius Costa
Karyn ficou desaparecida por 9 dias em Santa CatarinaKaryn ficou desaparecida por 9 dias em Santa Catarina   (Arquivo Pessoal)

A campo-grandense Karyn Lima Souza e Silva, de 24 anos, até então desaparecida e suspeita de desviar R$ 40 mil de uma escola onde atuava como secretária em São José, em Santa Catarina, retornou para a casa durante a última sexta-feira, dia 24.

Na versão da mãe, Kennia da Cruz Lima, a jovem estava em situação de rua e retornou caminhando para a casa, na região de Palhoça, mas fragilizada emocionalmente. "Estava em situação de rua, mas graças a Deus está bem".

A fala foi dita para o site NDMais, de Santa Catarina, que chegou a questioná-la sobre a investigação da Polícia Civil, que apura o desvio do dinheiro da escola, a mãe optou por não comentar o caso.

Karyn, além de ser acusada de desviar a quantia da unidade de ensino, lutava contra o vício do 'jogo do tigrinho'.

O caso da luta contra jogos de azar foi relatado pelo marido ao site ND Mais. Durante o último final de semana, o companheiro declarou não ter mais informações sobre ela. "Ela estava envolvida com jogo de tigrinho, então a gente não sabe", contou ao site local.

O registro do boletim de ocorrência foi feito por um funcionário da unidade de ensino, que relatou que a jovem cedia o Pix pessoal para os pais dos alunos ao invés de fornecer a chave Pix da escola.

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