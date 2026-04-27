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Conselheiro que chamou brasileiras de 'prostitutas' pode virar 'persona non grata' no Brasil

Presidente da CRE do Senado, Nelsinho Trad afirmou que também irá solicitar uma retratação pública de Zampolli

27 abril 2026 - 12h14Sarah Chaves
Nelsinho Trad e Paolo ZampolliNelsinho Trad e Paolo Zampolli   (Redes sociais/Waldemir Barreto- Agência Senado)

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, anunciou que vai propor que o conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Paolo Zampolli, seja declarado persona non grata no Brasil. A medida ocorre após declarações consideradas ofensivas contra mulheres brasileiras.

Além da proposta, o parlamentar afirmou que também irá solicitar uma retratação pública de Zampolli, que, em entrevista a uma rádio italiana, fez ataques às brasileiras com termos depreciativos.

“INACEITÁVEL. As mulheres brasileiras são trabalhadoras, honradas e merecem respeito. Não aceitaremos ataques misóginos e xenófobos contra elas, nem ofensas ao Brasil”, declarou Nelsinho Trad.

“Na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, vou propor ao colegiado que Paolo Zampolli seja declarado persona non grata no Brasil e que faça uma retratação pública, com pedido de desculpas”, completou.

Em voto de repúdio encaminhado ao governo federal, o senador argumenta que as falas violam princípios fundamentais. Segundo ele, as declarações representam preconceito e afrontam valores como direitos humanos, igualdade de gênero e combate à discriminação, previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.

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