Após repercussão, Gilmar recua e se desculpa por declaração sobre Zema

O ministro Gilmar Mendes pediu desculpas após declaração envolvendo o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, feita durante entrevista na quinta-feira (23). O caso ocorre em meio a uma sequência de trocas de críticas entre os dois, iniciada após publicações nas redes sociais.

O embate começou na segunda-feira (20), quando Gilmar Mendes determinou que Zema fosse incluído no inquérito das fake news, após o ex-governador divulgar um vídeo com fantoches que representariam ministros do STF em referência ao caso do Banco Master. A publicação gerou reação do magistrado e ampliou o conflito.

Na quarta-feira (22), em entrevista ao Jornal da Globo, Gilmar voltou a criticar Zema, afirmando que o político tentava se projetar no cenário eleitoral. O ex-governador respondeu nas redes sociais, criticando o posicionamento do ministro e defendendo seu estilo de comunicação.

Já na quinta-feira (23), ao comentar o vídeo em entrevista ao portal Metrópoles, Gilmar Mendes questionou os limites do humor envolvendo autoridades e instituições. Durante a fala, mencionou a possibilidade de retratar Zema como um “boneco homossexual”, o que gerou repercussão negativa.

Após a reação, Zema voltou a criticar o ministro publicamente. Diante disso, Gilmar Mendes publicou uma retratação nas redes sociais, reconhecendo que a declaração foi inadequada e classificando o trecho como uma “acusação injuriosa”.

“Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Desculpo-me pelo erro”, afirmou o ministro.

O episódio é mais um desdobramento do conflito entre os dois, que envolve críticas ao Supremo Tribunal Federal, uso de redes sociais e discussões sobre os limites da atuação de figuras públicas.



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