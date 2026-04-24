Menu
Menu Busca sexta, 24 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Após repercussão, Gilmar recua e se desculpa por declaração sobre Zema

Fala sobre "boneco homossexual" gerou críticas

24 abril 2026 - 12h12Sarah Chaves
Gilmar Mendes e Romeu ZemaGilmar Mendes e Romeu Zema   (Victor Piemonte/STF - YouTube/ACSP )

O ministro Gilmar Mendes pediu desculpas após declaração envolvendo o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, feita durante entrevista na quinta-feira (23). O caso ocorre em meio a uma sequência de trocas de críticas entre os dois, iniciada após publicações nas redes sociais.

O embate começou na segunda-feira (20), quando Gilmar Mendes determinou que Zema fosse incluído no inquérito das fake news, após o ex-governador divulgar um vídeo com fantoches que representariam ministros do STF em referência ao caso do Banco Master. A publicação gerou reação do magistrado e ampliou o conflito.

Na quarta-feira (22), em entrevista ao Jornal da Globo, Gilmar voltou a criticar Zema, afirmando que o político tentava se projetar no cenário eleitoral. O ex-governador respondeu nas redes sociais, criticando o posicionamento do ministro e defendendo seu estilo de comunicação.

Já na quinta-feira (23), ao comentar o vídeo em entrevista ao portal Metrópoles, Gilmar Mendes questionou os limites do humor envolvendo autoridades e instituições. Durante a fala, mencionou a possibilidade de retratar Zema como um “boneco homossexual”, o que gerou repercussão negativa.

Após a reação, Zema voltou a criticar o ministro publicamente. Diante disso, Gilmar Mendes publicou uma retratação nas redes sociais, reconhecendo que a declaração foi inadequada e classificando o trecho como uma “acusação injuriosa”.

“Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Desculpo-me pelo erro”, afirmou o ministro.

O episódio é mais um desdobramento do conflito entre os dois, que envolve críticas ao Supremo Tribunal Federal, uso de redes sociais e discussões sobre os limites da atuação de figuras públicas.
 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente Lula
Brasil
Presidente Lula realiza procedimentos médicos e cancela agenda nesta sexta-feira
Descarte de lixo no meio da via pública pode gerar multa
Brasil
Câmara aprova multa para quem descartar lixo em vias públicas
Polícia Federal
Brasil
Polícia Federal terá reforço de mil novos agentes no país
Sede da Polícia Federal
Brasil
Polícia Federal retira credenciais de agente de imigração dos EUA
Sede Anvisa
Brasil
Anvisa aprova Mounjaro para criança e adolescente com diabetes tipo 2
Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Brasil
Portaria libera nomeação de aprovados no Concurso Nacional Unificado
Ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa
Brasil
STF começa a julgar prisão de ex-presidente do BRB nesta quarta (22)
Momento do ataque - Foto: Reprodução
Brasil
VÍDEO: Justiça absolve homem que atirou em réu durante júri para vingar morte do pai
Banco de Brasília
Brasil
BRB firma acordo para transferir ativos comprados do Banco Master
Pix
Brasil
Receita Federal desmente fake news sobre suposta fiscalização de Pix

Mais Lidas

Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Atuação do Choque e da PCMS resultaram na prisão do indivíduo
Polícia
Suspeito de matar casal com foice no Noroeste, 'Arrozinho' é preso em Anhanduí
Cantores - Foto: Reprodução
Cidade
Confirmado: "Cê Tá Doido" em Campo Grande com entrada gratuita; saiba como pegar ingresso
Homem em surto morre dentro de agência bancária na Capital
Polícia
Homem em surto morre dentro de agência bancária na Capital