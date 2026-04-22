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STF começa a julgar prisão de ex-presidente do BRB nesta quarta (22)

Ministros analisam decisão que manteve gestor detido por suspeita de corrupção

22 abril 2026 - 11h34Sarah Chaves, com CNN
Ex-presidente do BRB, Paulo Henrique CostaEx-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa   (Breno Esaki/Metrópoles)

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta quarta-feira (22) se mantém a prisão preventiva do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. A análise será feita no plenário virtual, com início às 11h e prazo até sexta-feira (24) para os ministros registrarem seus votos.

O colegiado é formado pelos ministros André Mendonça, relator do caso, Luiz Fux, Kássio Nunes Marques, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Toffoli deve se declarar suspeito e ficar fora do julgamento, como já ocorreu em etapas anteriores.

Paulo Henrique Costa foi preso em Brasília e está no Complexo da Papuda. A decisão de Mendonça considerou informações da Polícia Federal sobre a suspeita de que ele teria recebido seis imóveis de luxo, avaliados em cerca de R$ 140 milhões, como propina.

Segundo as investigações, os imóveis teriam sido oferecidos pelo empresário Daniel Vorcaro em troca de facilitação na compra de ativos do Banco Master pelo BRB. Um advogado ligado ao empresário também foi preso, apontado como intermediário no esquema.

Os investigados respondem por suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa.
 

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