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Capacitação amplia acesso a métodos contraceptivos no Humap-UFMS

Ação incluiu formação prática e atendimento gratuito à população

22 abril 2026 - 12h53Vinicius Costa
Ação ocorreu em Campo GrandeAção ocorreu em Campo Grande   (Divulgação/Humap)

Capacitação em métodos contraceptivos de longa duração foi realizada no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, com foco na ampliação do acesso à saúde da mulher em Mato Grosso do Sul. A iniciativa também resultou na oferta de procedimentos gratuitos à população.

A ação ocorreu nos dias 17 e 18 de abril e reuniu profissionais de saúde em formação teórica e prática voltada ao uso dos chamados LARCs — métodos contraceptivos reversíveis de longa duração, como dispositivos intrauterinos e implantes hormonais.

Durante a etapa prática, realizada no ambulatório de ginecologia, foram feitos 52 procedimentos, incluindo inserções de DIU hormonal, DIU de cobre e implantes subdérmicos. Os atendimentos foram ofertados gratuitamente às pacientes.

De acordo com a instituição, a capacitação busca qualificar profissionais e ampliar o acesso a métodos considerados seguros e eficazes no planejamento reprodutivo, com duração de vários anos e alta taxa de eficácia.

Além da assistência direta, a atividade também contribuiu para a formação de médicos residentes e equipes multiprofissionais, fortalecendo a rede de atenção à saúde da mulher no estado.

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