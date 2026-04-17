JD1TV: Equipe do Proncor detalha uso da polilaminina e desafios para pacientes no Saúde e Bem-Estar

A equipe multidisciplinar do Hospital Proncor Santa Marina, em Campo Grande, participou do programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes, para discutir a aplicação da polilaminina em pacientes.

A participação reuniu os especialistas responsáveis pelo procedimento, que ainda é considerado experimental no Brasil.

Durante a entrevista, o advogado Gabriel Traven, responsável pelas questões burocráticas dos casos, chamou atenção para a alta procura após a divulgação do tema. "A alta demanda pós-notícias de polilaminina no Brasil ficou absurda. Não tem resposta em tempo rápido. Eles fazem o que é possível, mas ficou muito difícil até obter retorno ou qualquer informação", afirmou. Segundo ele, a atuação jurídica tem sido essencial para viabilizar o acesso dos pacientes. "Normalmente, a resposta inicial é negativa e é necessário entrar com o que chamamos de PUC, o programa de uso contínuo, para tentar a autorização do tratamento", explicou.

Já o neurocirurgião Dr. Walnei Queiroz detalhou o perfil dos pacientes que podem se beneficiar da terapia. "É indicado, por exemplo, para quem sofreu acidente de trânsito ou mergulho em água rasa, com lesão na coluna cervical ou torácica e comprometimento neurológico. São pacientes em fase aguda, geralmente até três meses, e que tiveram grande impacto na qualidade de vida", pontuou.

A discussão reforçou que, apesar dos resultados iniciais promissores, o uso da polilaminina: Assista:

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