JD1TV: Saúde e bem-estar com ginecologista aborda equilíbrio hormonal para libído feminina

A ginecologista e obstetra Maria Auxiliadora Budib foi entrevistada no programa Saúde & Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes desta sexta-feira (13). Durante a conversa, abordou o conhecimento do corpo feminino e falou sobre as mudanças hormonais na chamada “idade da loba”, a partir dos 40 anos. Budib desmistificou a falência androgênica, explicando que é algo comum no período da perimenopausa.

Ela também destacou a importância da anamnese completa, que pode incluir psicoterapia e análise clínica, ajudando a descartar problemas exclusivamente hormonais e identificar outras questões que precisam ser tratadas. "O fator saúde impacta em várias interfaces do nosso bem-estar".

A médica citou como exemplo o equilíbrio hormonal, como o papel da progesterona na gravidez, e reforçou a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da realização de exames de rotina. Segundo ela, esses cuidados podem indicar câncer de vagina, colo do útero e até problemas de tireoide, que também podem afetar a vida sexual das mulheres.

Assista:

