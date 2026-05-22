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Homem morre queimado e polícia investiga homicídio em Dourados

Ele foi encontrado em um banheiro de um bar; suspeita é que uma mulher tenha ateado fogo no cômodo

22 maio 2026 - 07h50Vinicius Costa    atualizado em 22/05/2026 às 07h58
Local onde a vítima foi encontrada mortaLocal onde a vítima foi encontrada morta   (Sidnei Bronka/Ligado na Notícia)

Homem, até o momento não identificado, morreu queimado na madrugada desta sexta-feira, dia 22, no banheiro de um bar na rua dos Alpes, no Jardim Itália, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A investigação iniciou como um suposto acidente, mas durante o atendimento, as autoridades encontraram indícios de um homicídio, onde até um vídeo pode ajudar na conclusão dos fatos.

Segundo o site Ligado na Notícia, uma mulher teria chegado ao local e jogado um líquido no banheiro, acendendo algo semelhante a um isqueiro ou fósforo e deixado o local na sequência. Rapidamente, o espaço pegou fogo.

A suspeita é de que tenha sido utilizado algum tipo de material inflamável para acelerar as chamas. Durante o atendimento ao local, os peritos e investigadores notaram que a porta ficou impedida de abrir completamente.

A vítima ainda teria gritado pelo nome de uma mulher antes de falecer, esta mulher, que inclusive, estaria em situação.

O caso está sendo investigado para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

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