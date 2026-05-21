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Idosa morre duas semanas após ser atropelada em frente à Santa Casa

Ela atravessava a rua na faixa de pedestre quando houve o acidente

21 maio 2026 - 15h23Vinicius Costa
Vítima chegou a ser levada para a Santa CasaVítima chegou a ser levada para a Santa Casa   (Divulgação/Santa Casa)

A idosa Noêmia de Souza Costa da Silva, de 70 anos, morreu durante a quarta-feira, dia 20, em razão de complicações dos ferimentos que sofreu ao ser atropelada por uma motocicleta na rua 13 de Maio, em frente a Santa Casa de Campo Grande, no dia 5 de maio.

Ela havia sofrido politraumatismo e socorrida em estado grave no dia dos fatos, segundo registro policial. Ela atravessava rua na faixa de pedestre quando houve o atropelamento.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, a vítima também apresentava fratura exposta. Ela foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a unidade hospitalar.

Porém, ela não resistiu e faleceu no decorrer da tarde de quarta-feira. O motociclista foi qualificado no registro policial.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.

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