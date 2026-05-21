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Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro ligada ao PCC

Polícia aponta uso de contas bancárias da advogada em movimentações ligadas à facção criminosa

21 maio 2026 - 07h10Vinicius Costa    atualizado em 21/05/2026 às 07h10
Influenciadora pode ter ligação com a facçãoInfluenciadora pode ter ligação com a facção   (Reprodução/Instagram)

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo que investiga um esquema de lavagem de dinheiro supostamente ligado ao PCC. A prisão ocorreu em um condomínio de luxo em Barueri, na Grande São Paulo.

Segundo as investigações, Deolane teria usado contas bancárias próprias para movimentar recursos associados a uma transportadora apontada como braço financeiro da facção criminosa.

Conforme informações do UOL, a operação também mira pessoas ligadas a Marcos Willians Herbas Camacho, apontado como líder do Primeiro Comando da Capital.

De acordo com o Ministério Público, comprovantes de depósitos, transferências bancárias e mensagens trocadas entre investigados serviram como base para os pedidos de prisão preventiva e bloqueio de bens. A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 300 milhões em contas e de veículos de luxo avaliados em cerca de R$ 8 milhões.

Além de Deolane, a operação cumpre outros cinco mandados de prisão preventiva. A defesa da influenciadora ainda não se pronunciou oficialmente sobre as acusações até a última atualização do caso. 

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