Motorista que matou GCM estava embriagado e foi preso em flagrante no Pioneiros

Taynara Menezes, Vinícius Costa e Vinícius Santos atualizado em 20/05/2026 às 21h45

O motorista do caminhão envolvido no acidente que matou o Guarda Civil Municipal (GCM) Marcos Eugênio Zanatta, de 47 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante após o acidente ocorrido no Bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o caminhão fecha a motocicleta conduzida pela vítima no cruzamento das ruas Padre Damião e Barão de Campinas. Com o impacto, Zanatta morreu ainda no local.

Após a colisão, o motorista deixou a cena do acidente e foi localizado posteriormente pela Polícia Civil em uma residência nas proximidades. Conforme os policiais, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez.

O condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro, porém foi submetido ao termo de constatação de embriaguez, o que resultou na prisão em flagrante.

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