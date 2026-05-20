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Morre segunda vítima de acidente entre moto e carro em São Gabriel do Oeste

Vinícius Silva de Oliveira estava internado na Santa Casa desde a última quinta-feira

20 maio 2026 - 15h38Vinicius Costa
Vinicius estava internado desde o dia do acidenteVinicius estava internado desde o dia do acidente   (Veja Folha)

Vinícius Silva de Oliveira, de 26 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (20) na Santa Casa de Campo Grande, após complicações causadas por um acidente de trânsito na BR-163, em São Gabriel do Oeste. Ele conduzia a motocicleta Honda Titan envolvida na colisão registrada na última quinta-feira (14).

O acidente já havia provocado a morte de Joel Nunez Castro, de 27 anos, passageiro da moto, que não resistiu aos ferimentos e morreu no sábado (16). Os dois foram socorridos em estado grave após a batida, ocorrida nas proximidades da COOASGO.

Segundo informações apuradas na época, Vinícius sofreu corte na região do pescoço e suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE). Após atendimento do Corpo de Bombeiros e da equipe médica do Hospital Municipal, ele foi transferido para Campo Grande.

Joel também chegou a ser encaminhado para a Capital com ferimentos graves, principalmente na região abdominal, mas morreu durante tratamento médico.

A motorista do Peugeot envolvido no acidente sofreu ferimentos leves e relatou dores nas costas. Com o impacto, a motocicleta ficou completamente destruída e o carro teve danos na lateral e na parte traseira.

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