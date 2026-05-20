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Dez dias após acidente, motoentregador morre em hospital de Aquidauana

Moto-entregador sofreu ferimentos graves após colisão em cruzamento da cidade

20 maio 2026 - 15h23Vinicius Costa
Carlos Paim sofreu grave acidente no dia 9 de maioCarlos Paim sofreu grave acidente no dia 9 de maio   (O Pantaneiro)

O moto-entregador Carlos Augusto Paim morreu na terça-feira (19), após complicações causadas por um acidente de trânsito ocorrido no último dia 9 de maio, em Aquidauana. Ele estava internado desde a colisão entre a motocicleta que conduzia e um carro no cruzamento da Avenida Pantaneta com a Rua dos Ferroviários.

O acidente aconteceu durante uma tarde chuvosa e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar. Segundo informações apuradas no local, Carlos sofreu ferimentos e apresentava suspeita de fratura em um dos braços.

Segundo o site O Pantaneiro, o primeiro atendimento foi realizado pelo sargento Esly, do Corpo de Bombeiros, que passava pela região no momento da batida. Em seguida, uma Unidade de Resgate encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

Conforme o registro da ocorrência, o motociclista utilizava capacete e capa de chuva no momento do acidente. O motorista do carro não sofreu ferimentos e permaneceu no local após a colisão.

Carlos Augusto Paim era casado, deixou dois filhos e era conhecido pela atuação como moto-entregador na cidade. Familiares e amigos lamentaram a morte e destacaram o perfil trabalhador e dedicado à família.

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