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MS registra quase 3 mil fraudes de energia nos primeiros meses de 2026

Concessionária prevê ampliar ações de combate às irregularidades ao longo do ano

20 maio 2026 - 16h23Vinicius Costa
Ação contou com apoio das autoridadesAção contou com apoio das autoridades   (Divulgação/Energisa)

Quase 3 mil irregularidades no consumo de energia elétrica foram identificadas em Mato Grosso do Sul entre janeiro e abril deste ano. Os dados são da Energisa-MS, que aponta a recuperação de 5,4 GWh de energia durante as ações de fiscalização realizadas no período, o que poderia abastecer 65 mil residências por um ano.

Segundo a concessionária, foram constatados 1.400 casos de ligações clandestinas, conhecidas como “gatos”, além de 1.577 fraudes em medidores utilizadas para reduzir artificialmente o consumo registrado. Campo Grande respondeu por 42% das ocorrências verificadas no Estado.

Para identificar as irregularidades, a empresa realizou cerca de 19,8 mil inspeções técnicas e operações integradas com as forças de segurança. As ações resultaram em quatro prisões até agora.

A Energisa informou ainda que pretende ampliar as fiscalizações ao longo de 2026, com previsão de novas operações em parceria com as polícias Civil e Militar, além de investimentos estimados em R$ 16 milhões em tecnologia e modernização da rede elétrica.

Conforme a concessionária, o furto de energia pode provocar sobrecarga no sistema, interrupções no fornecimento e acidentes graves, como choques elétricos e incêndios. A prática é considerada crime e pode gerar prisão e cobrança pelos valores desviados.

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Energisa Michel - Maio26

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