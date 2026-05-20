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Criança morre com Chikungunya e Dourados chega a 12 óbitos pela doença

Menina indígena de 12 anos estava internada no HU-UFGD; município já soma mais de 4 mil casos confirmados

20 maio 2026 - 17h10Taynara Menezes
Casos seguem aumentando em DouradosCasos seguem aumentando em Dourados   ( Kamilla Ratier)

O Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE) confirmou que a morte de uma criança indígena de 12 anos, registrada em 3 de abril no Hospital Universitário da UFGD, foi causada por Chikungunya. Com a confirmação, Dourados chega a 12 óbitos relacionados à doença, sendo 10 de moradores da Reserva Indígena e dois da área urbana. Outros quatro casos seguem em investigação.

Conforme o site Dourados News, o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (20), a menina havia sido internada em 28 de fevereiro após apresentar sintomas da doença e morreu pouco mais de um mês depois.

Os dados apontam ainda que Dourados já soma 8.764 notificações de Chikungunya, com 4.066 casos confirmados e 1.088 ainda em investigação. Na Reserva Indígena, são 2.139 confirmações da doença.

O número de internações caiu nas últimas semanas e atualmente 27 pacientes seguem hospitalizados. Apesar disso, o COE alerta que a taxa de positividade dos exames permanece alta, em 53%, indicando forte circulação do vírus no município.

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