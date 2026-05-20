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Ainda dá tempo de doar: 'Todos em Ação' será ponto de arrecadação de agasalhos no Tarumã

Evento neste sábado terá ponto de arrecadação e mais de 300 serviços gratuitos em Campo Grande

20 maio 2026 - 17h55Taynara Menezes
A ação ocorre das 8h às 13h.A ação ocorre das 8h às 13h.   (Foto: Divulgação)

O programa “Todos em Ação” será realizado neste sábado (23), na Escola Municipal Professora Gançalina Faustina de Oliveira, na região do bairro Tarumã, em Campo Grande, e vai reforçar a arrecadação da Campanha do Agasalho da Prefeitura. A ação ocorre das 8h às 13h.

Ainda dá tempo de doar peças de inverno, como casacos, moletons, meias, gorros, cachecóis e cobertores em bom estado. As doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade.

“Essa iniciativa busca ampliar a arrecadação de agasalhos, principalmente para atender homens e crianças”, afirmou a diretora-presidente do Fundo de Amparo à Comunidade (FAC), Adir Diniz.

Ela destaca que a campanha tem recebido muitas roupas de verão, mas a necessidade atual é por peças de frio. “Agora o que buscamos são roupas de frio”, disse.

Além da arrecadação, o evento oferece mais de 300 serviços gratuitos, como vacinação, consultas, emissão de documentos, exames, atualização do CadÚnico, cadastro habitacional, microchipagem de animais, doação de mudas e corte de cabelo.

 

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