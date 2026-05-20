Maternidade de Campo Grande segue sob fiscalização após irregularidades

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul acompanha a regularização de irregularidades estruturais e sanitárias identificadas na Maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande. A fiscalização ocorre após apontamentos feitos pela Vigilância Sanitária Estadual e pelo Corpo de Bombeiros.

A ação civil pública foi proposta em 2023 pela Promotoria de Justiça do Núcleo de Apoio Especial à Saúde, que cobrou adequações relacionadas à estrutura, segurança e funcionamento da unidade hospitalar. O processo chegou a ser suspenso temporariamente para que a instituição realizasse correções, mas uma nova vistoria em 2025 apontou a permanência de problemas considerados críticos.

Em audiência de conciliação realizada neste ano, a maternidade assumiu o compromisso de apresentar um cronograma de ações para atender às exigências dos órgãos fiscalizadores. Desde então, o MPMS vem acompanhando a execução das medidas por meio de inspeções técnicas, reuniões e análise de documentos.

Neste mês, promotores de Justiça realizaram nova vistoria na unidade para verificar as condições estruturais e operacionais do hospital. Segundo o relatório técnico, a maternidade segue em funcionamento, com atendimento mantido em setores como centro cirúrgico, centro obstétrico, unidades neonatais e enfermarias.

O MPMS informou que parte das irregularidades já foi corrigida, mas ainda existem pendências que exigem intervenções mais complexas. O órgão destaca que o acompanhamento contínuo busca garantir a qualidade e a segurança dos serviços prestados à população.

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