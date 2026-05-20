Menu
Menu Busca quarta, 20 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo MS Ativo - Maio26
Cidade

Maternidade de Campo Grande segue sob fiscalização após irregularidades

Nova vistoria identificou avanços, mas ainda aponta pendências estruturais e operacionais

20 maio 2026 - 09h10Vinicius Costa
MP esteve presente na maternidadeMP esteve presente na maternidade   (Divulgação/MPMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul acompanha a regularização de irregularidades estruturais e sanitárias identificadas na Maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande. A fiscalização ocorre após apontamentos feitos pela Vigilância Sanitária Estadual e pelo Corpo de Bombeiros.

A ação civil pública foi proposta em 2023 pela Promotoria de Justiça do Núcleo de Apoio Especial à Saúde, que cobrou adequações relacionadas à estrutura, segurança e funcionamento da unidade hospitalar. O processo chegou a ser suspenso temporariamente para que a instituição realizasse correções, mas uma nova vistoria em 2025 apontou a permanência de problemas considerados críticos.

Em audiência de conciliação realizada neste ano, a maternidade assumiu o compromisso de apresentar um cronograma de ações para atender às exigências dos órgãos fiscalizadores. Desde então, o MPMS vem acompanhando a execução das medidas por meio de inspeções técnicas, reuniões e análise de documentos.

Neste mês, promotores de Justiça realizaram nova vistoria na unidade para verificar as condições estruturais e operacionais do hospital. Segundo o relatório técnico, a maternidade segue em funcionamento, com atendimento mantido em setores como centro cirúrgico, centro obstétrico, unidades neonatais e enfermarias.

O MPMS informou que parte das irregularidades já foi corrigida, mas ainda existem pendências que exigem intervenções mais complexas. O órgão destaca que o acompanhamento contínuo busca garantir a qualidade e a segurança dos serviços prestados à população.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bazar contará com peças em preço acessível
Cidade
Bazar beneficente do Asilo São João Bosco terá peças a partir de R$ 5
Vítimas ao solo aguardando ambulância - Fotos: Vinícius Santos
Trânsito
Motorista bate em moto por app, abandona carro e foge no Jardim Colúmbia
Adriano Ribeiro durante interrogatório - Foto: Vinícius Santos
Justiça
Acusado de matar três pessoas queimadas no Colúmbia nega crime e diz que não deve desculpas
Loja do BK na Afonso Pena passa por processo de modernização
Cidade
Ele não fechou! BK da Afonso Pena segue com atendimento ao público
Governo sanciona criação de vara judicial em Bonito
Cidade
Governo sanciona criação de vara judicial em Bonito
Como ficou a moto - Foto: Reprodução
Justiça
Motorista bêbado que matou no trânsito em Campo Grande pega 11 anos de prisão
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
Cidade
Escola sem ar-condicionado registra alunos passando mal e vira alvo de ação do MP
Área atingida em Porto Murtinho
Cidade
Inquérito apura queimada sem licença ambiental em Porto Murtinho
Foto: Instituto Imole
Cidade
Rua 14 de Julho recebe programação cultural e alterações no trânsito no fim do mês
CRS Nova Bahia
Transparência
MPMS cobra Sesau por falhas na limpeza de unidades de saúde em Campo Grande

Mais Lidas

Foto: Alvorada Informa / Reprodução
Trânsito
Identificado homem que morreu em colisão frontal na BR-163 em Nova Alvorada do Sul
A fisioterapeuta foi encontrada morta dentro do quarto
Polícia
Polícia descarta feminicídio em morte de fisioterapeuta na Chácara dos Poderes
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
Momento em que a criança foi atingida
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou ataque que matou criança no Jardim Noroeste