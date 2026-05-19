Rua 14 de Julho recebe programação cultural e alterações no trânsito no fim do mês

A região central de Campo Grande recebe nos dias 30 e 31 de maio a Revoada Cultural, evento que vai reunir música, dança, cultura urbana, feira cultural e intervenções artísticas na Rua Maracaju, no cruzamento com a Rua 14 de Julho. A programação acontece das 12h à meia-noite nos dois dias e terá atrações ligadas ao hip hop, à arte urbana e a diferentes manifestações culturais.

Entre os nomes confirmados está o rapper GOG, considerado um dos principais artistas da história do hip hop nacional. O evento busca ampliar a circulação de pessoas na região central por meio da ocupação cultural do espaço público.

Interdições e mudanças no trânsito

Por conta da estrutura e realização da Revoada Cultural, haverá interdições no trânsito da região central.

As alterações começam à 0h do dia 30 de maio, quando a Rua Maracaju será interditada entre a Avenida Calógeras e a Rua Treze de Maio. Neste primeiro momento, o fluxo na Rua 14 de Julho seguirá liberado.

Já a partir das 11h do dia 30, a operação será ampliada

- A Rua 14 de Julho também ficará bloqueada no trecho entre a Rua Antônio Maria Coelho e a Rua Marechal Rondon.

As mudanças permanecem durante os dois dias de evento.

A operação de trânsito será acompanhada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), responsável pela sinalização e orientação aos motoristas na área central.

A Revoada Cultural é realizada pelo Instituto Imolé, com apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Prefeitura de Campo Grande, Agetran e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também