Identificado homem que morreu em colisão frontal na BR-163 em Nova Alvorada do Sul

Foi identificado como Fernando Rodrigues, de 43 anos, o homem que morreu em um grave acidente registrado neste domingo (17), na BR-163, altura do quilômetro 382, em Nova Alvorada do Sul.

Fernando era ocupante de um Fiat Siena e morreu ainda no local após a colisão frontal com uma carreta carregada com PVC. No carro também estava Ricardo Moura Rodrigues, de 39 anos. Ele foi socorrido com vida e transferido em vaga zero para Campo Grande.

Já o motorista da carreta não sofreu ferimentos. Ao site Alvorada Informa, ele contou que o Fiat Siena teria invadido a pista contrária e batido de frente contra o veículo de carga.

O condutor explicou ainda que tentou desviar para evitar o acidente, mas não conseguiu impedir a colisão. Com o impacto, a carreta acabou tombando em uma ribanceira às margens da rodovia, parando com as rodas para cima.

Equipes da concessionária Motiva Pantanal e do Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e a perícia também estiveram no local.

Existe a suspeita de que as vítimas do carro de passeio possam ser músicos ou dupla de cantores, já que um violão e um teclado musical foram encontrados no veículo. O caso segue sendo investigado.

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