Menu
Menu Busca segunda, 18 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Trânsito

Identificado homem que morreu em colisão frontal na BR-163 em Nova Alvorada do Sul

Existe a suspeita de que as vítimas do carro de passeio possam ser músicos ou dupla de cantores, já que um violão e um teclado musical foram encontrados no veículo

17 maio 2026 - 19h01Vinícius Santos
Foto: Alvorada Informa / ReproduçãoFoto: Alvorada Informa / Reprodução  

Foi identificado como Fernando Rodrigues, de 43 anos, o homem que morreu em um grave acidente registrado neste domingo (17), na BR-163, altura do quilômetro 382, em Nova Alvorada do Sul.

Fernando era ocupante de um Fiat Siena e morreu ainda no local após a colisão frontal com uma carreta carregada com PVC. No carro também estava Ricardo Moura Rodrigues, de 39 anos. Ele foi socorrido com vida e transferido em vaga zero para Campo Grande.

Já o motorista da carreta não sofreu ferimentos. Ao site Alvorada Informa, ele contou que o Fiat Siena teria invadido a pista contrária e batido de frente contra o veículo de carga.

O condutor explicou ainda que tentou desviar para evitar o acidente, mas não conseguiu impedir a colisão. Com o impacto, a carreta acabou tombando em uma ribanceira às margens da rodovia, parando com as rodas para cima.

Equipes da concessionária Motiva Pantanal e do Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e a perícia também estiveram no local.

Existe a suspeita de que as vítimas do carro de passeio possam ser músicos ou dupla de cantores, já que um violão e um teclado musical foram encontrados no veículo. O caso segue sendo investigado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Abaixo do viaduto, a avenida João Arinos - Foto: WhatsApp / JD1
Trânsito
Problema antigo: chuva cai e viaduto da João Arinos vira 'piscinão' de lama
Foto: Alvorada Informa / Reprodução
Trânsito
AGORA: batida entre carreta e carro mata homem na BR-163 em Nova Alvorada do Sul
Local do acidente - Foto: Fátima em Dia / Reprodução
Trânsito
Acidente na BR-376 em Fátima do Sul parte carro ao meio e deixa vítima fatal
Foto: Corpo de Bombeiros Militar
Trânsito
Motociclista perde o controle e morre após sair da pista na BR-262, em Corumbá
Foto: Leandro Holsbach
Trânsito
Ciclista morre atropelado por Saveiro na BR-163 em Dourados
Foto: Jhonny Guerra Gai / Reprodução Edição MS
Trânsito
Vereador de Coxim sai ileso de grave acidente na BR-163; carro deu perda total
Local do acidente | Foto: Alvorada Informa
Trânsito
Caminhão carregado com papelão tomba e causa caos em trevo de Nova Alvorada do Sul
Foto: Reprodução / Alvorada Informa
Trânsito
AGORA: operação para retirar caminhão que caiu no Rio Vacaria interdita BR-163
Reprodução / Alvorada Informa
Trânsito
AGORA: Veículo de carga despenca de ponte e cai no Rio Vacaria na BR-163
Não há informações da identidade das vítimas até o momento
Trânsito
Colisão entre ônibus e carro deixa dois mortos e 13 feridos na BR-060

Mais Lidas

Arma apreendida - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Motoqueiro abre fogo em conveniência e mata menino de 2 anos no Jardim Noroeste
Local da ocorrência - Foto: Reprodução / Ponta Porã News
Polícia
Moradora de Campo Grande morre após fuga policial terminar em piscina no Paraguai
Agência do INSS
Justiça
STJ autoriza INSS a cancelar benefícios por incapacidade concedidos judicialmente
Estragos em Deodápolis - Fotos: Reprodução
Clima
Temporal em Deodápolis destrói casas, danifica hospital e deixa famílias desalojadas