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BOPE atende ocorrência de atentado com bomba caseira em casa na Capital

Homem acorda e encontra casa e carro danificados após explosão

17 maio 2026 - 19h11Vinícius Santos
Imagem meramente ilustrativaImagem meramente ilustrativa   (Reprodução/Instagram/BOPE)

Um homem de 41 anos teve a casa e o carro danificados após a explosão de um artefato explosivo caseiro em Campo Grande. O caso teria ocorrido na noite de sábado (16), mas mobilizou equipes do BOPE da PMMS neste domingo (17), após a vítima perceber os estragos no imóvel e suspeitar de um atentado.

Conforme o registro policial, a equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais foi acionada para atender uma ocorrência relacionada a um possível ataque contra uma residência.

No local, o morador relatou que, por volta das 22h43 de sábado, ouviu um forte estampido vindo do interior da casa, acreditando inicialmente que se tratava de fogos de artifício. 

Já na manhã deste domingo, ao verificar o imóvel, constatou diversos danos na porta, portão, coluna da varanda e também no teto do veículo que estava estacionado na residência.

Durante a averiguação, a vítima passou a suspeitar que o barulho poderia ter sido provocado por um artefato explosivo arremessado para dentro do imóvel. No interior da casa, os policiais encontraram vestígios como estilhaços e pinos metálicos.

Segundo a equipe do BOPE, o material analisado indica que se tratava de um explosivo caseiro. Ainda conforme a ocorrência, populares relataram apenas que um homem em uma motocicleta preta teria passado pelo local no horário aproximado da explosão. 

Diante da gravidade da situação, a área foi isolada para preservação da cena até a chegada da Polícia Científica. A perícia recolheu fragmentos do artefato e realizou o registro fotográfico dos danos causados.

A vítima também informou aos policiais que teria recebido recentemente mensagens cobrando supostas armas relacionadas a negociações antigas envolvendo um homem. Segundo o relato, as cobranças teriam ocorrido por meio de mensagens enviadas por WhatsApp.

O caso foi registrado e encaminhado para investigação pelas autoridades competentes.

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