Nem o camburão aguenta: rua de Campo Grande 'engole' até viatura da PMMS

Se tem algo que não é novidade em Campo Grande é rua ruim — mas neste domingo (17), a situação ganhou um “upgrade” de constrangimento, até viatura do BPChoque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) ficou atolada no bairro Jardim Noroeste.

Em meio a ruas tomadas por lama e uma “vala” aberta na via, o veículo oficial acabou preso no trecho, exigindo ajuda de moradores para ser desatolado. O momento foi registrado em vídeo e mostra populares trabalhando para tentar retirar o carro do atoleiro.

Durante a cena, uma moradora desabafa sobre a situação da região, “Cadê os governantes, olha a situação que nós estamos vivendo, até o camburão”, disse.

O Jardim Noroeste é apontado por moradores como um dos bairros mais castigados durante períodos de chuva em Campo Grande, com ruas em condições precárias e dificuldades constantes de tráfego.

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