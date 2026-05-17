Hugo Motta diz que redução da jornada é prioridade para Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou neste domingo (17) que a Casa pretende construir um “texto de convergência” para viabilizar a proposta que reduz a jornada de trabalho e acaba com a escala 6x1 no país. A intenção, segundo ele, é aprovar a medida até o fim de maio.

“Nós vamos sentar para fazer um texto de convergência. É uma matéria que não pertence a um partido ou ao governo. Pertence ao país”, declarou após participar da Corrida da Câmara, em Brasília.

A proposta em discussão prevê redução da jornada semanal de 44 para 40 horas e garantia de dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial. O tema, no entanto, ainda divide governo, oposição e setor empresarial.

Enquanto o deputado Guilherme Boulos defende o fim imediato da escala 6x1 sem período de adaptação, integrantes da equipe econômica avaliam a possibilidade de discutir uma transição em casos específicos. Já empresários pedem compensações e alegam que a mudança pode aumentar custos e impulsionar a informalidade.

A oposição defende uma transição de quatro anos para implementação da nova jornada. O parecer do relator Leo Prates (Republicanos-BA) deve ser apresentado na próxima quarta-feira (20).

“Nossa prioridade agora, para o mês de maio, é entregar a redução da jornada de trabalho a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil”, afirmou Hugo Motta.

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