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Temporal em Deodápolis destrói casas, danifica hospital e deixa famílias desalojadas

Prefeitura municipal monta abrigos e atende a população em meio ao caos no município

17 maio 2026 - 14h05Vinícius Santos
Estragos em Deodápolis - Fotos: ReproduçãoEstragos em Deodápolis - Fotos: Reprodução  

Um forte temporal atingiu o município de Deodápolis no sábado (17) e provocou destruição em diferentes pontos da cidade. A chuva veio acompanhada de granizo de grande intensidade, com pedras de gelo que danificaram telhados, veículos e também comprometeram serviços essenciais.

Segundo as informações, diversas casas tiveram os telhados destruídos e ficaram alagadas, deixando famílias desalojadas. Moradores também relataram prejuízos em veículos, com para-brisas e vidros estourados pela força das pedras de granizo.

Situação crítica também foi registrada no hospital municipal, que teve a estrutura afetada e ficou sem condições adequadas de atendimento pleno à população. Diante disso, parte dos pacientes está sendo transferida para Dourados, enquanto outros atendimentos devem ser mantidos de forma improvisada, conforme a gravidade de cada caso.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito Jean Gomes afirmou que a gestão estuda alternativas para reorganizar o atendimento. Ele destacou que a unidade está impossibilitada de funcionar normalmente e que equipes de saúde seguem atuando com dois médicos disponíveis para manter o atendimento básico e emergencial.

A prefeitura informou ainda que escolas foram preparadas para receber as famílias desalojadas, além de outros espaços adaptados para acolhimento temporário. A assistência social e a defesa civil foram mobilizadas e mantêm plantão via WhatsApp para atender a população atingida.

A administração municipal classificou o cenário como um dos momentos mais difíceis enfrentados nos últimos tempos. Apesar dos danos, a chuva continuava no município durante o período das ocorrências, agravando a situação. 

As equipes seguem trabalhando para reorganizar o atendimento em saúde e prestar assistência às famílias afetadas pelo temporal.

Contatos para atendimento e apoio:
• - Plantão Social (WhatsApp): (67) 3448-2969
• - Assistência Social: (67) 99613-5735

Nas redes sociais, a prefeitura divulgou, “Pedimos calma, união e solidariedade entre todos. Nossa cidade é forte e, juntos, vamos superar mais esse desafio.”

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