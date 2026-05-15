Frente fria pode deixar a sexta-feira chuvosa em Mato Grosso do Sul

O avanço da frente fria deve deixar o tempo mais instável nesta sexta-feira, dia 15, com possibilidade de chuvas intensas e até tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em Mato Grosso do Sul.

As temperaturas não devem sofrer alterações ao longo do dia, mantendo-se um clima ameno.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de cavados reforça o ambiente instável, aumentando as condições para o desenvolvimento de tempestades no estado.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 14°C e máximas podendo chegar a 24°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 16°C e máximas de 30°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 17°C e máxima de 32°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 20°C e a máxima deve chegar a 32°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 18°C e máxima de até 24°C.

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