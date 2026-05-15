Operação da PF mira Cláudio Castro e empresário ligado à Refit

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (15) uma operação contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na residência do político, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense.

A investigação apura suspeitas de fraude em benefícios fiscais no estado. Além de Castro, o empresário Ricardo Magro, ligado à refinaria Refit, também foi alvo da ação da PF. Segundo as apurações, Magro foi incluído na lista vermelha da Interpol.

A operação ocorre em meio à crise política no Rio de Janeiro após a saída de Castro do governo estadual em março deste ano. O ex-governador deixou o cargo antes do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que posteriormente o declarou inelegível.

De acordo com veículos nacionais, os mandados foram cumpridos em diferentes endereços no estado. Até a última atualização, a Polícia Federal não havia divulgado detalhes sobre o total de alvos nem sobre os valores investigados.

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